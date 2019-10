Sampdoria, Ferrero "guardiamo avanti"

L'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria coincide con la fine ufficiale della trattativa per la cessione della società. Trattativa che non è andata in porto. "L'unica cosa bella di questa storia è che non sentirete più nulla -dice il presidente Ferrero. Tutti noi e voi vi siete creati un alibi che non esisteva. Io sono il presidente della Sampdoria e proprietaria è la mia famiglia. Non ho mai pensato e lavorato con il pensiero di essere un presidente uscente. C'era stata una richiesta di vendita che non è andata in porto ma adesso non vorrei parlarne mai più". Ancora più chiaro e diretto il neo allenatore. "A me dell'assetto societario non interessa: io penso a salvare la squadra. Quando indosso la maglia sono responsabile di quel che accade in campo e devo rendere conto a società e tifosi -ha aggiunto. Lo ringrazio per l'opportunità ma non mi deve interessare. Ci interessa solo che veniamo pagati, il presidente è vicino alla squadra e non ci fa mancare nulla".