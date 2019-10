Polemiche sul 'ritardo' dell'avviso della chiusura delle scuole

Polemiche sulla pagina facebook della Protezione civile del Comune di Genova per il 'ritardo' con cui è stata decisa la chiusura delle scuole nei Municipi Ponente e Medio Ponente a causa dell'allerta meteo arancione in corso. In base all'evolversi della situazione, l'avviso della chiusura delle scuole è stato diffuso alle ore 7 circa.

"Io vivo in Valpolcevera e la scuola ha avvisato alle 07:50 che sarà chiusa", scrive un genitore. "Magari la prossima volta prendete il provvedimento il giorno prima, almeno ci si organizza", commenta un utente. "È una vergogna. Non è bastata la tragedia del Fereggiano? Prendere il provvedimento ieri no?", rincara un altro.