Mamma e bimbo bloccati in casa a Vesima

A causa di uno smottamento lungo una strada sulle alture di Genova Vesima, una mamma e il suo bambino sono rimasti bloccati in casa. Entrambi stanno bene, ma il mezzo inviato per spalare la terra franata sulla strada verso l'abitazione, ha difficoltà d'accesso nella zona ed è in corso un intervento dei Vigili del fuoco. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone durante il punto sull'allerta meteo arancione prolungata fino alle 18 nel Genovesato e nel Savonese.