Maltempo: chiusa galleria Tortuga a Genova

A causa di un cedimento accertato da personale Anas presente sul posto, la Polizia Locale ha eseguito la chiusura della galleria Tortuga in via Rubens a Genova. Analoga chiusura per motivi di sicurezza della galleria Pizzo nel territorio di competenza del comune di Arenzano.