Maltempo: Anas al lavoro, resta chiusa Aurelia a Arenzano

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - I tecnici dell'Anas sono al lavoro per garantire la continuità dei collegamenti lungo le strade colpite dal maltempo. Resta chiusa, per ora, l'Aurelia a Pizzo di Arenzano (Genova). La chiusura è stata disposta ieri sera in concomitanza con l'attivazione delle procedure di Protezione Civile per il codice arancione di allerta meteorologica, tuttora in vigore. Sempre a Arenzano, il tratto di statale chiuso stamani per allagamenti è stato riaperto al traffico. Segnalate code e rallentamenti dovuti anche a detriti sulla sede stradale. Le attività di bonifica della carreggiata sono in corso e proseguiranno fino a cessata emergenza.

Riaperta a senso unico alternato la strada statale 456 del Turchino a Mele (Genova), interessata da una piccola frana.

Riaperto il tratto della provinciale in seguito all'esondazione del torrente Stura. (ANSA).