Coppia intossicata da monossido carbonio

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Marito e moglie sono rimasti intossicati da monossido di carbonio la scorsa notte a Ronco Scrivia. I due, circa 40 anni, sono stati soccorsi dal personale del 118 e sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Martino per il trattamento in camera iperbarica. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco per accertare le cause.