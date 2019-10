Nasce coordinamento 'Liguria Popolare'

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - E' nato il coordinamento regionale di Liguria Popolare, l'ormai unica realtà politica 'civica' seduta tra i banchi del Consiglio regionale della Liguria nelle fila della maggioranza di centrodestra dopo la trasformazione in partito degli 'arancioni' del presidente Giovanni Toti. Ne fanno parte il consigliere regionale e presidente del movimento Andrea Costa per La Spezia, il consigliere regionale e capogruppo Gabriele Pisani per il Tigullio, il consigliere comunale di Spotorno Matteo Marcenaro per la provincia di Savona, l'ex assessore comunale sanremese Antonio Bissolotti per Imperia e l'ex candidato alle elezioni europee uscito da FdI Ubaldo Borchi per Genova. "Questa è la cabina di regia in vista delle prossime elezioni regionali, - spiegano Costa e Pisani - per stare sempre dalla parte della gente e del territorio. Sono più di cento gli amministratori locali che hanno scelto di aderire al nostro progetto. Liguria Popolare è ora presente in tutte e quattro le province liguri".