Tampona auto, ci sale sopra e si ribalta

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - Una giovane donna è rimasta gravemente ferita questo pomeriggio in via Ferreggiano in uno incredibile incidente stradale. Con la sua Fiat 500 la ragazza ha tamponato l'auto che le stava davanti, c'è salita sopra e rigirandosi in aria è atterrata sul tetto. La conducente è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo e è stata estratta dai vigili del fuoco. Presa in consegna dal 118, la ragazza è stata condotta al pronto soccorso in codice rosso. Sul posto anche la polizia locale.