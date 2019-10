In 63 mila 1^ giorno Rolli Days

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Sono state 63 mila le presenze registrate a Genova alla fine della prima giornata dei 'Rolli Days', l'apertura straordinaria delle antiche dimore nobiliari patrimonio Unesco nel cuore del centro storico. Fino a domani sera saranno aperti 34 palazzi e, per la prima volta, 9 piani nobili affacciati su via Garibaldi. Domani una navetta per il trasporto pubblico collegherà gratuitamente la città alle sue vallate, permettendo anche a chi abita in quelle zone di partecipare all'evento.