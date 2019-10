Sampdoria, con Ranieri accordo vicino

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Claudio Ranieri si avvicina alla Sampdoria: secondo quanto appreso, l'accordo è da definire su alcuni dettagli per quanto riguarda la parte economica ma rispetto a ieri le parti hanno fatto un significativo passo in avanti e adesso la dirigenza blucerchiata incontrerà nuovamente l'agente del tecnico per arrivare al definitivo ok che sarà su base biennale.