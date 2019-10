Rapinarono tassista, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - La Polizia genovese ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Genova una cittadina venezuelana di 27 anni e un ragazzo ecuadoriano di 21 anni accusati di una rapina commessa nella notte del 1^ maggio ai danni di un tassista di 64 anni, al suo ultimo mese di lavoro prima della pensione. Quella sera, dopo aver avvicinato il tassista mentre prendeva un caffè durante il turno di notte, i due 'clienti' gli hanno chiesto di essere accompagnati nella zona di Castelletto.

Mentre il ragazzo si è accomodato sui sedili posteriori, la donna ha occupato il posto accanto al conducente. In via Caffaro gli hanno chiesto di fermarsi e mentre l'uomo teneva bloccato il tassista al sedile di guida, la donna gli ha portato via il portafogli e una catenina. I due sono poi fuggiti. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno consentito di arrestare i due e recuperare la refurtiva venduta poche ore dopo il fatto a una ricettatrice, identificata e denunciata.