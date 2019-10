A Genova laurea ufficiali Mercantile

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - E' stato inaugurato in questi giorni un nuovo corso di laurea triennale offerto dall'Università di Genova, il primo espressamente rivolto agli ufficiali della Marina Mercantile. Lo ha annunciato, in occasione della 16^ edizione della convention annuale dell'International Propeller Club in corso a Genova Massimo Figari, professore di Ingegneria (uno dei due dipartimenti coinvolti, insieme a quello di Economia), che ha poi spiegato come questa nuova proposta formativa sia stata lanciata per colmare una lacuna: "In tutto il mondo ci sono corsi di laurea per gli ufficiali. I giovani ufficiali italiani si trovano quindi spesso a lavorare nelle grandi compagnie internazionali al fianco di colleghi che, a parità di livello di competenza, hanno un titolo formale che a loro manca".