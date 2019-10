Shanghai, Fognini ai quarti di finale

Il tennista ligure Fabio Fognini ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del torneo di Shanghai. Il campione azzurro ha battuto il russo Karen Kachanov con il punteggio di 6-3 7-5. Per l'azzurro è stata la rivincita a sette giorni dalla sfida nei quarti del "China Open", vinta in rimonta dal 23enne moscovita. Per Fognini doppia soddisfazione, la vittoria sul russo vale infatti punti preziosi per le Finals di Londra. Ora c'è attesa per l'altro azzurro, Matteo Berrettini, anche lui a caccia di un posto nei quarti di finale.

Il romano affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut.