Samp, scelta nuovo tecnico nel week end

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Potrebbe essere presa nel week end la decisione sul nuovo allenatore della Sampdoria, la corsa sarebbe tra Gianni De Biasi e Beppe Iachini ma c'è la volontà di fare un tentativo oggi con Claudio Ranieri. Non si escludono nomi a sorpresa con Luigi Di Biagio e Rudi Garcia ma al momento la corsa pare ristretta a tre persone. Il presidente Massimo Ferrero non ha fretta e preferisce piuttosto aspettare qualche giorno in più per valutare con attenzione ogni profilo. I tifosi aspettano, non si sbilanciano ma anche sui social sperano in un accordo con Iachini: "Non spetta a noi intervenire su questi argomenti - spiega Emanuele Vassallo, presidente Federclubs - ma il legame umano con Iachini dopo la cavalcata per la promozione in A è noto, come la sua conoscenza dell'ambiente blucerchiato".