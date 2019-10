Porto Genova, gara da 120 mln viabilità

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - E' stato pubblicato stamani il bando di gara da 120 milioni di euro per la nuova viabilità del porto di Genova, che porterà entro l'anno all'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione di uno dei più grandi investimenti stradali previsti a livello nazionale. Lo annuncia il responsabile dell'attuazione del programma di investimenti urgenti per il Porto di Genova Marco Rettighieri stamani a Palazzo Ducale durante il convegno 'Genova un anno dopo: dal Morandi al Terzo Valico'. "Abbiamo rispettato pedissequamente i tempi che ci eravamo prefissati con il sindaco Bucci - ha detto Rettighieri -. La viabilità all'interno del porto di Genova sarà completamente rivista, non ci saranno più due accessi ma tre che consentiranno di fluidificare il traffico all'interno della città di Genova, augurandoci che non ci siano mai più gli intasamenti estivi legati ai traghetti. A brevissimo partiranno le gare per collegare il porto di Genova con il Terzo Valico".