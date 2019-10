Tornano i Rolli Days a Genova

(ANSA) - GENOVA, 8 OTT - Due nuovi palazzi da visitare, una app dedicata, una navetta dall'entroterra e, sopratutto, la possibilità di vivere una giornata come i nobili europei in visita alla città negli anni del 'secolo dei genovesi'. Sono molte le novità dei 'Rolli Days' che il 12 e 13 ottobre apriranno a turisti e cittadini le porte dei palazzi della nobiltà genovese. "Abbiamo lavorato molto su un'edizione rinnovata - spiega l'assessore ai grandi eventi, Paola Bordilli - un modo nuovo di vivere i palazzi dei Rolli attraverso anche il tema dell'esperienza. I Rolli sono un format che funziona e che abbiamo deciso di innovare". Tra le novità di questa edizione quella della 'Rolli Experience', prenotabile attraverso il sito Visitgenoa, che permette di vivere due giornate veramente particolari, anche pernottando in uno degli storici palazzi dei Rolli.