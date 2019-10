Tennis: Fognini avanza a Shanghai

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Fabio Fognini ha conquistato gli ottavi del torneo di Shanghai, penultimo Atp Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Il tennista ligure, n.12 del ranking e in corsa per le ATP Finals, ha sconfitto per 7-6(4) 2-6 7-6(2), il britannico Andy Murray, ex n.1 del mondo a ora precipitato al numero 239 dopo il lungo stop dopo l'operazione all'anca.