Se parte Andreazzoli Guidolin in pole

Cambio di rotta nei piani del Genoa. Potrebbe essere Francesco Guidolin il nuovo tecnico se il presidente Preziosi dovesse decidere di esonerare Andreazzoli, che al momento resta alla guida della squadra. Tra le tante candidature degli ultimi giorni, da Gattuso a Pioli, poi decadute per motivi differenti, quella dell'ex tecnico dell'Udinese appare oggi la più calda. Guidolin, che fu tecnico del Genoa nella breve estate del 2005, quando la squadra neopromossa in serie A venne retrocessa in serie C1 per illecito sportivo, avrebbe già incontrato il presidente Preziosi confermando la sua disponibilità. La decisione finale spetterà ora al patron rossoblù mentre Andreazzoli attende di conoscere il suo destino essendo di fatto ufficialmente ancora l'allenatore del Genoa. Nel frattempo la ripresa degli allenamenti, prevista per oggi, è stata rinviata a domani proprio in seguito al possibile cambio in panchina.