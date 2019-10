Alluvioni:via a bando scolmatore Bisagno

Un'opera da 204 milioni di euro pronta per il 2023: Con la pubblicazione del bando di gara europeo per l'affidamento dei lavori, è stato presentato oggi il progetto esecutivo della copertura del Bisagno, l'intervento atteso di maggior rilevanza per la messa in sicurezza idraulica di Genova.

"Siamo al fischio di inizio di un'opera di cui si parla da circa 50 anni, dalla tragica alluvione di Genova del 1970, attesa da generazioni e che avrà un impatto enorme sulla sicurezza dei cittadini", dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Assieme ai lavori di copertura del Bisagno e allo scolmatore del Fereggiano, che procedono spediti - ha aggiunto -, si garantisce che in caso di piogge eccezionali gran parte dell'acqua verrà scaricata direttamente in mare attraverso la nuova galleria, e la parte restante potrà defluire nell'alveo che è in corso di adeguamento". "Si tratta di un'opera di importanza vitale per la città", ha detto il sindaco Marco Bucci.