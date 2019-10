Sampdoria: Di Francesco lascia, rescissione consensuale

Adesso è ufficiale, si separano le strade della Sampdoria e dell'allenatore Eusebio Di Francesco.

L'annuncio sul sito della società blucerchiata: "Il presidente Massimo Ferrero e l'Uc Sampdoria comunicano di avere raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il proprio staff tecnico per l'interruzione del rapporto professionale". Di Francesco in sette partite di campionato ha ottenuto sei sconfitte e una vittoria. La Samp è ultima in classifica. Quella di Di Francesco è la prima panchina che salta in Serie A.

Secondo quanto filtra da ambienti societari la risoluzione consensuale del contratto sottoscritta prevede che al tecnico e al suo staff venga pagato una annualità, quindi l'ingaggio fino al prossimo 30 giugno. Per sostituire Di Francesco, il club pensa a Beppe Iachini e Stefano Pioli, anche se quest'ultimo pare vicino al Genoa dove dovrebbe prendere il posto di Aurelio Andreazzoli, ma il nome nuovo è quello di Gennaro Gattuso. Per l'ex tecnico del Milan, il presidente Ferrero sarebbe disposto a fare un sacrificio.