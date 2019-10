Gronda: Ance, va realizzata ma non ne facciamo un uso politico

"Sulla Gronda si è parlato fin troppo. Ne abbiamo bisogno, ma è un'opera che temiamo troppe volte sia stata usata come strumento politico per affermare tesi sostenute in campagne elettorali. Non vorremmo che le infrastrutture fossero utilizzate per usi impropri. Un'infrastruttura serve o non serve. Se serve si deve fare, se non serve non si deve fare.

Il resto è coreografia di cui non abbiamo bisogno". Lo ha detto il presidente di Ance Genova Filippo Delle Piane. "Scendere in piazza a protestare se non venisse fatta come ha detto il governatore Toti? La Gronda aiuterebbe le nostre imprese e il tessuto economico della città. Siamo assolutamente a favore, lo abbiamo scritto insieme a tante altre sigle attraverso la Camera di commercio sia al presidente del Consiglio che al ministro competente dello scorso governo e di questo, e pensiamo di protestare qualora non si sbloccasse. Sul come ragioneremo. Mi associo a quanto detto da Confindustria Genova: ogni cosa deve essere scevra da colori politici".