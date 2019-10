Andreazzoli è sempre più in bilico

Notte di riflessione in casa Genoa dopo la sconfitta di ieri sera al Ferraris contro il Milan, la quarta nelle ultime cinque gare nonostante una buona prestazione.

A macchiare la sfida con i rossoneri alcuni errori evidenti, dall' immobilismo sulla punizione da cui è nato il primo gol, al rigore procurato sino a quello sbagliato da Schone in pieno recupero e che sarebbe valso il 2-2.

Episodi che oltre a condannare il Grifone al penultimo posto in classifica potrebbero costare caro al tecnico Andreazzoli. La società infatti sta valutando seriamente l'ipotesi esonero e vagliando le opzioni possibili in caso di sostituzione.

Tra i nomi caldi oltre a Nicola, Di Biagio e l'ipotesi Thiago Motta, quello di Stefano Pioli. Ma l'ex allenatore di Lazio, Inter e Fiorentina è in cima alla lista dei desideri anche della Sampdoria, che sta valutando a sua volta l'esonero di Eusebio Di Francesco.