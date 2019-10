Travolto in scooter, morto dopo 5 giorni

E' morto stamattina dopo cinque giorni di agonia Roberto Vincitorio, 78 anni, l'uomo che lunedì scorso era stato travolto in sella al proprio scooter da una Mini guidata da un ventenne. L'urto, avvenuto in via Martiri a Sanremo, era stato così violento che la vittima era stata scaraventata per una quindicina di metri in avanti. Aveva perso molto sangue e le sue condizioni erano da subito apparse molto critiche. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.