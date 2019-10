Milan ritrova la vittoria, Genoa ko 2-1

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Il Milan ha battuto il Genoa 2-1 in uno degli anticipi della 7/a giornata del campionato di serie A giocata a Genova. Vittoria in rimonta per i rossoneri. Genoa in vantaggio nel finale del primo tempo (42') grazie ad una rete di Schome, complice una papera del portiere rossonero Reina. Nella ripresa Giampaolo mescola le carte e i rossoneri costruiscono la rimonta. Il pareggio porta la firma di Theo Hernandez al 6' della ripresa mentre al 12' un rigore realizzato da Kessiè segna il sorpasso. Partita ricca di emozioni e con due espulsioni, una per parte: nella ripresa, al 12' (in occasione del fallo che ha portato al rigore realizzato da Kessiè) è stato espulso Biraschi, al 34' anche il Milan resta in dieci per l'espulsione di Calabria. Il Genoa in pieno recupero ha l'occasione di pareggiare grazie ad un calcio di rigore. Alla battuta va Schone ma Reina para.