Islam: Coreis Liguria apre a Ventimiglia

La comunità religiosa islamica italiana (Coreis) ha inaugurato, oggi, una nuova sede di rappresentanza a Ventimiglia, città in cui svolge già intensa attività di dialogo interreligioso per la presenza di numerosi migranti di fede musulmana e per una più stretta collaborazione con l'Istitut Islamique francese. "Dopo una presenza di oltre vent'anni negli spazi di Corso Garibaldi a Sanremo - ha spiegato Abu Bakr Moretta, responsabile Coreis per la Liguria - la sede della Coreis per la Liguria si rinnova a Ventimiglia, dove già da diverso tempo svolge attività di dialogo interreligioso e intra-religioso, rappresentanza istituzionale e di coesione sociale per l'integrazione degli immigrati". All'odierna inaugurazione era presente anche il vescovo diocesano di Ventimiglia e Sanremo, Antonio Suetta. " E' importante tenere vivo il riferimento alla religione e alla fede - ha affermato -.

Poi, chiaramente, i cammini sono diversi; le dottrine sono diverse, ma siamo uniti nel riferimento a Dio".