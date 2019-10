Corteo No Border a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 5 OTT - Circa 300 persone, soprattutto attivisti 'no border' e appartenenti ad associazioni solidali hanno partecipato nel pomeriggio a Ventimiglia alla 'Parata senza frontiere', organizzata dal collettivo 'Progetto 20k', per riportare l'attenzione sulla chiusura delle frontiere e la libera circolazione dei migranti in Europa: Giocolieri, saltimbanchi, musicisti e altri artisti di strada, si sono mossi in corteo da via Tenda, in direzione dei giardini pubblici Tommaso Reggio, dove è previsto un comizio e uno spettacolo musicale. I manifestanti hanno mostrato slogan e striscioni con scritte del tipo: "Naufrà park", "Porto sicuro" o "La donna gommone in cerca...". Tra i cori dei manifestanti, si sono senti anche slogan contro Salvini. "Ventimiglia resta un nucleo focale delle politiche europee - ha affermato il portavoce di Progetto 20k, Giacomo Mattiello -. Sono cambiati i governi in Italia: ora c'è un governo di colore diverso, ma le politiche sull'immigrazione non cambiano".