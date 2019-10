Sequestro merce'tarocca'per 60 mila euro

(ANSA) - RECCO (GENOVA), 4 OTT - Due genovesi di 41 e 73 anni sono stati denunciati per tentata truffa, introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione perché sorpresi dai carabinieri con un furgone pieno di tappeti persiani, borse di note marche di lusso e orologi di grandi marche oltre a certificati di qualità e talloncini adesivi in bianco e anelli in oro bianco per un valore di oltre 60 mila euro. A segnalare i due sono stati alcuni cittadini che hanno notato il furgone in piazza. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno accertato che gran parte della merce era contraffatta così come i certificati di qualità. La merce e il resto sono stati sequestrati.