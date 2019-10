Auto in fiamme in galleria A12

E' stato riaperto il tratto sull'A12 tra Lavagna e Sestri Levante in direzione sud che era stato chiuso per consentire lo spegnimento di mezzo in fiamme al km 48,7 all'interno della galleria 'Santa Giulia'. Attualmente nel tratto tra Chiavari e Sestri Levante, il traffico transita su una corsia per consentire le operazioni in corso per il ripristino del manto stradale. Si registrano 2 km di coda in diminuzione in direzione Sestri Levante.