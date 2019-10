Inquinamento in mare a Finale Ligure

La Guardia Costiera è impegnata in una delicata attività antinquinamento al largo di Finale Ligure (Savona) dopo che un bagnino di uno stabilimento balneare ha segnalato la presenza sulla spiaggia di grumi di materiale biancastro. Immediato l'intervento sul posto di uomini della Capitaneria di Porto di Savona, che dopo il primo sopralluogo hanno chiesto l'intervento di un elicottero per confermare la presenza di una ulteriore macchia in mare vicino alla costa. Le attività antinquinamento sono in atto a terra, dove al momento il materiale spiaggiato ha interessato circa 2 km di litorale e dove operano gli addetti degli stabilimenti balneari e della ditta Finale Ambiente, e in mare, mediante un mezzo nautico antinquinamento specializzato in bonifiche. Il personale di Arpal ha effettuato campionamenti sul materiale spiaggiato per accertarne la natura e per agevolare le indagini della guardia costiera per individuare le cause e i responsabili.