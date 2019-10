Volotea dal 2020 linea Genova-Creta

(ANSA) - GENOVA, 2 OTT - L'aeroporto di Genova nel 2020 sarà collegato con Heraklion (Creta) con una nuova tratta di Volotea, la compagnia aerea low cost che da gennaio a settembre 2019 al Cristoforo Colombo ha trasportato 315 mila passeggeri, 20 mila in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo annuncia il direttore generale di Volotea Lazaro Ros. Con un'offerta totale di 434 mila posti per volare in 20 destinazioni, di cui 18 esclusive, Volotea si conferma come la prima compagnia per numero di collegamenti a Genova. Ad agosto lo scalo genovese ha segnato un più 6% nel trasporto passeggeri rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Annunciate per il 2020 anche le aperture di nuova basi: una a Napoli e le altre a Lione e Amburgo. La compagnia low cost ha festeggiato nel 2019 i 25 milioni di passeggeri dal suo primo volo compiuto nel 2012. Entro il 2022 la flotta sarà al 100% composta da aerei Airbus A319 che sostituiranno i Boing 717.