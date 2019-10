Piaggio Aero: conferme su commessa P.180

In commissione Difesa al Senato oggi "il provvedimento sull'acquisto del P.1HH di Piaggio Aero è stato incardinato e c'è soddisfazione per le dichiarazioni del sottosegretario Giulio Calvisi: alla richiesta di capire come sia il piano di azione nei confronti di Piaggio, ha annunciato che come era stato predisposto già da tempo si sta concludendo anche l'iter per l'acquisto di nove velivoli P.180 per 143,5 milioni di euro. Anche la presidente della Commissione Difesa ha confermato che è in arrivo il provvedimento per il parere sul contratto per 9 velivoli". Lo annuncia il senatore Vito Vattuone, ligure, relatore oggi in commissione Difesa del provvedimento sull'acquisto del sistema P.1HH. Il sistema è composto da due 'droni' e una stazione di controllo a terra, per una commessa del valore di 160 milioni, che include anche 75 milioni di completamento sviluppo e certificazione. "In commissione oggi non ci sono state osservazioni - segnala anche Vattuone -. C'è ora da attendere la commissione Bilancio".