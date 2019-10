Manovra: Bucci, Genova rischia 16mln tagli

"Nel 2020 sono già previsti 16 milioni di euro di tagli al bilancio del Comune di Genova. Noi vogliamo fare in modo che questo non accada, abbiamo tutto il tempo di negoziare con il Governo. L'anno scorso ci siamo riusciti e quest'anno penso ci riusciremo di nuovo, sono positivo". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci intervenendo sui tagli previsti dalla prossima manovra finanziaria per il bilancio del Comune di Genova.