Italia Viva, lunedì 'debutta' a Genova

Prende forma anche in Liguria Italia Viva, il nuovo partito fondato appena due settimane fa dall'ex presidente del consiglio ed ex segretario del Partito democratico Matteo Renzi. La situazione è fluida e il primo appuntamento pubblico è per il pomeriggio di lunedì 7 ottobre in via XX Settembre, alle 17.30 al caffé Mentelocale, dove saranno i comitati di 'azione civile ritorno al futuro' a presentare il partito. All'incontro saranno presenti i deputati Roberto Giachetti, Luciano Nobili e Raffaella Paita e l'ex vice sindaca di Milano Ada Lucia De Cesaris. Un incontro analogo si sta poi organizzando a Savona per lo stesso giorno alla sera.

"In Liguria siamo partiti con la marcia giusta - dichiara la deputata Raffaella Paita -. C'è una forte voglia di partecipazione di rilancio di un progetto nuovo. Molte persone vengono dal Pd, ma arrivano anche persone che non avevano casa e ora ripongono molte speranze in questo progetto liberal, riformista, anche perché dà spazio a donne e giovani".

In regione su Italia Viva sembra esserci particolare dinamismo proprio nella provincia di Spezia, la circoscrizione dove è stata eletta Paita, e dove sono molti gli amministratori Pd che stanno aderendo al nuovo partito e si ritiene ci sia una importante fetta del Pd in 'movimento'. A Spezia è passata a Italia Viva la capogruppo in comune Federica Pecuna, e poi si parla del vicesindaco di Arcola, di 2 consiglieri comunali Pd su 3 ad Ameglia (in predicato anche il terzo), con una foto identica (ovvero 2 su 3, ma forse 3 su 3) anche a Lerici. Sono passati a Italia Viva 3 amministratori su 5 a Santo Stefano, con l'assessore Jacopo Alberti e Nicla Messera. A Sarzana di 2 su 4, si parla poi del vicesindaco di Castelnuovo e dell'ex sindaco di Sarzana Alessio Cavarra.

A Genova le adesioni partono dai comitati che hanno organizzato l'evento di lunedì, a partire dell'ex segretaria del circolo Pd di Pra Irene Pesini. E' in predicato di passare a Italia Viva il consigliere regionale Walter Ferrando, che pure non si è ancora pronunciato ufficialmente. E si contano poi diverse personalità come Massimiliano Morettini, già assessore in comune, e Victor Rasetto, già segretario del Pd Genova, e l'ex senatore e consigliere regionale Claudio Gustavino. A Savona è l'esponente storica del Pd Livia Macciò ad organizzare l'evento di lunedì sera di Italia Viva e si contano poi figure come l'ex assessore in comune Luca Martino. A Imperia con Italia Viva il sindaco di Terzorio, l'ex capogruppo Patrizia Acquista.