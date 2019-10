Cercatore di funghi trovato morto a Borzonasca

Un fungaiolo di circa 50 anni è stato trovato morto questo pomeriggio nei boschi di Perlezzi, a Borzonasca. Il cadavere è stato avvistato da un altro cercatore di funghi. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona impervia via terra. L'uomo potrebbe avere avuto un malore o potrebbe essere scivolato e caduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini di rito. Il 27 settembre scorso un altro cercatore di funghi era stato trovato morto sul monte Penna, in val d'Aveto: aveva 81 anni.