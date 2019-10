Felettino, 'costruzione deve proseguire'

Il cantiere per la costruzione del nuovo ospedale del Felettino alla Spezia deve andare avanti: la ditta Pessina dovrà proseguire con il lavoro, realizzando l'opera secondo il progetto originario. E' quanto emerso dal collegio di vigilanza riunito ieri sera nella sede della Regione Liguria dopo che la società in house regionale Ire aveva espresso parere negativo sulla variante progettuale presentata dalla ditta Pessina sulla costruzione del nosocomio. Alla riunione erano presenti il governatore Giovanni Toti, il sindaco della Spezia e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, l'assessore alla sanità Sonia Viale e la commissaria straordinaria dell'Asl 5 Daniela Troiano. "Sul cantiere del Felettino si è avuta fin troppa pazienza", ha detto Toti. Ora o l'appalto "prosegue in tempi celerissimi oppure venga chiuso definitivamente per passare ad altre opzioni - ha affermato -.

Resta inteso che la Regione non rinuncerà alla costruzione di quell'ospedale".