1600 tifosi della Samp sabato a Verona

(ANSA) - GENOVA, 2 OTT - Autentica mobilitazione di tifosi della Sampdoria per Verona, sabato prossimo, per la sfida agli scaligeri, match molto importante per la squadra blucerchiata.

Sarà esaurita la dotazione di 1600 biglietti a disposizione dei supporter doriani. E' arrivato anche l'appello degli Ultras Tito Cucchiaroni: "Pullman, macchine e treno anche a piedi se necessario: andiamo a Verona da ultimi in classifica ma non ci interessa, nei momenti difficili abbiamo sempre dimostrato chi siamo. Al resto penseremo dopo", hanno scritto in una nota riferendosi allo stallo per la cessione della società. E mentre proseguono le trattative tra il gruppo di Gianluca Vialli e Massimo Ferrero, una curiosità ha scatenato i tifosi: l'ex presidente blucerchiato Enrico Mantovani ha fatto un tweet in cui ha fotografato un taxi genovese con l'adesivo 'Vialli for president'.