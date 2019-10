Sampdoria: si ferma Linetty

(ANSA) - GENOVA, 1 OTT - Brutte notizie per la Sampdoria, che dovrà rinunciare a Karol Linetty nella trasferta delicata di sabato prossimo a Verona. In allenamento il centrocampista polacco ha rimediato una contrattura alla coscia destra e dovrà restare fermo almeno tre settimane. Uno stop che non ci voleva per il tecnico, Eusebio Di Francesco, che avrà un'opzione in meno per il prossimo match considerato poi che Linetty era stato tra i migliori sabato scorso con l'Inter.