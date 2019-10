Samp: Garrone, elementi per chiudere

(ANSA) - GENOVA, 1 OTT - "Ci sono tutti gli elementi per chiudere. Sono fiducioso". Lo ha detto l'ex presidente della Sampdoria, Edoardo Garrone, parlando della trattativa per l'acquisto della Sampdoria da parte del gruppo di Gianluca Vialli, la cui esclusiva è scaduta ieri. Garrone ha parlato a margine della festa all'ospedale Gaslini per il contributo di Francesco Flachi che ha devoluto l'intero incasso del proprio addio al calcio, avvenuto lo scorso 31 maggio. "Il nostro impegno - ha detto Garrone - è sul tavolo da mesi, è finalizzato a una conclusione positiva dell'operazione. Spero che le parti ne tengano conto, più di così non potevamo fare. Vialli alla guida della Sampdoria? Ne sarei molto felice", ha poi concluso l'ex presidente del club blucerchiato che ha un ruolo importante in questo affare visto che interverrà economicamente al fianco della Calcioinvest di Vialli, Jamie Dinan e Alex Knaster, garantendo subito i bonus a Massimo Ferrero che la cordata ha previsto nel contratto in caso di passaggio di proprietà.