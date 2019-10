Ponte:1/0 impalcato,nasce nuovo viadotto

(ANSA) - GENOVA, 1 OTT - A 414 giorni dal crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha collassato provocando 43 vittime, nasce oggi il nuovo viadotto sul Polcevera. Alle 11:17 è stato posato il primo impalcato. I primi 50 metri di acciaio del nuovo ponte sono stati issati fra le pile 5 e 6, a oltre 40 metri di altezza. Questa è la prima delle 19 campate che costituiranno l'intera opera (16 da 50 metri e 3 da 100). Alla cerimonia sono intervenuti il premier Conte, il ministro De Micheli, l'architetto Piano che ha donato il disegno del ponte, il sindaco Bucci, il governatore Toti, il cardinale Bagnasco.

"Genova è un simbolo di rinascita", ha sottolineato Conte, mentre Piano ha sottolineato l'importanza di lavorare in sicurezza. Per Bucci e Toti, quanto sta avvenendo con questo cantiere è la dimostrazione che in Italia si possono fare cose giuste in tempi giusti e che la buona politica rispetta le promesse. Il ministro De Micheli ha sottolineato l'importanza di chi lavora nell'ombra.