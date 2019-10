Ecco pioggia e temporali, allerta giallo

(ANSA) - GENOVA, 1 OTT - Preceduta da precipitazioni sparse è in arrivo da ovest una perturbazione che provocherà piogge diffuse su gran parte della Liguria, con rovesci e temporali localmente anche forti. La protezione civile regionale ha per questo motivo diffuso un allerta meteo giallo per temporali, allerta emanato da Arpal e che interesserà tutta la regione tranne l'estremo Ponente. L'allerta nel genovesato, nelle valli alle spalle di Savona e nel Levante ligure scatterà a mezzanotte e dovrebbe terminare domani alle 14. La nuvolosità che questa mattina è aumentata su gran parte della Liguria anticipa l'arrivo di un fronte dalla Francia che, fin dalle prime ore della notte provocherà precipitazioni diffuse in estensione da Ponente verso Levante. Saranno possibili anche rovesci e temporali forti, più probabili sul centro e sul Levante della regione. Dalle ore centrali di domani, mercoledì 2 ottobre, i fenomeni si attenueranno gradualmente a partire da Ponente.