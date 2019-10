40 anni linea ferroviaria Cuneo-Nizza

(ANSA) - CUNEO, 1 OTT - Sono trascorsi quarant'anni dalla riapertura della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza. La ricorrenza, domenica 6 ottobre, è l'ccasione per presentare il progetto Mobil. Finanziato con i fondi del programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Alcotra 2014-2020, nell'ambito del Piano Integrato Territoriale Alpimed, prevede una serie di azioni per la valorizzazione turistica del patrimonio storico-culturale presente lungo la linea.

Tra le azioni previste la realizzazione di punti di ricarica per bici elettriche, la creazione di mini-centri intermodali presso le stazioni, formazione di residetni, lavoratori e turisti, educazione alla mobilità attiva per i ragazzi.

La presentazione del progetto alla stazione di Cuneo, all'arrivo del treno speciale con partenza da Ventimiglia alle 8.20. Sempre alla stazione di Cuneo è in programma il "Concerto per la Cuneo - Nizza", promosso dal Comitato Ferrovie Locali insieme al Comune di Cuneo e al settimanale La Guida, a partire dalle ore 15.