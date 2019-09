Recuperati 3 mila kg di rifiuti in mare

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 SET - Più di 3 mila Kg di rifiuti sono stati recuperati a terra e in mare a Cadimare, alla Spezia, da oltre 50 volontari che hanno partecipato all'iniziativa "Puliamo il mondo" di Legambiente. Tra gli oggetti recuperati tre ancore, una ventina di copertoni di auto, materiali in legno, un impianto stereo, tubi in plastica e persino una piccola imbarcazione affondata da tempo. Riempiti più di 100 sacchi di rifiuto indifferenziato. L'iniziativa ha visto il supporto delle associazioni locali, con i sub che si sono immersi per recuperare i rifiuti dal fondale marino. "Ci auguriamo che questa iniziativa comporti, sia da parte dell'amministrazione comunale che dei cittadini, una cura e una pulizia costante del borgo per tutto l'anno" ha detto Stefano Sarti di Legambiente.