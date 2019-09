Crisi Samp: spuntano Iachini e Pioli

Traballa la panchina di Eusebio Di Francesco con una vittoria e cinque sconfitte. La partita col Verona ha già il sapore di un bivio per Eusebio Di Francesco, sebbene blindato da un ricco triennale da quasi 1,8 milioni all'anno. Un ko al Bentegodi contro il Verona farebbe tornare d'attualità il nome di Beppe Iachini, mister molto apprezzato anche dalla tifoseria per l'impresa del 2011-12 con cui riportò la Samp in serie A dopo i play off pur avendo concluso la stagione regolare al sesto posto. L'alternativa è Stefano Pioli.

I tifosi sono al fianco della squadra, mentre anche ieri Ferrero è stato contestato alla stadio. "Siamo pronti per mobilitarci per la trasferta di Verona: saremo tantissimi", spiega Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs.