Cambiamo!: Toti, Genova raduno nazionale

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Centinaia di persone si sono radunate a Brescia per Cambiamo!, il movimento politico fondato dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Dall'auditorium Capretti dell'istituto Artigianelli Toti ha lanciato l'appuntamento per un raduno nazionale: "Ci vediamo a Genova a novembre per mettere insieme tutti coloro che stanno partecipando a questo progetto. Sarà un momento per conoscersi dalla Sicilia alla Valle D'Aosta al Trentino. Lo faremo a Genova, città della Regione che governo, da cui tutto è partito, e dove vogliamo proseguire il nostro percorso con la candidatura alle elezioni regionali del 2020".