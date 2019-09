Lite davanti a discoteca, cinque denunce

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - Lite fuori dalla discoteca per uno sguardo di troppo tra due gruppi di ragazzi albanesi e italiani.

La polizia ha rintracciato gli aggressori, albanesi di età compresa tra i 20 e i 17 anni e li ha denunciati per lesioni aggravate e violenza. È successo la scorsa notte in corso Italia. Un ventenne italiano ha riportato la frattura del setto nasale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, il gruppo di albanesi ha seguito gli italiani che si erano allontanati dopo la lite e ne ha aggredito uno. Poi i rgazzi stranieri sono fuggiti. I cinque, grazie alle testimonianze, sono stati rintracciati mentre erano in auto. Uno di loro era stato già arrestato per aver rubato a inizio estate tablet e tv in due scuole.