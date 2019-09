Alla guida con cellulare, 267 multe in pochi giorni a Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - La polizia locale ha sanzionato 765 persone, nel corso di una settimana, che hanno violato il codice della strada. Eseguiti anche 1.409 alcol test che hanno portato a 29 denunce. In particolare 267 multe sono state elevate per uso non corretto del cellulare durante la guida, 294 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 204 per superamento dei limiti di velocità, con due patenti ritirate per il superamento del limite di oltre 40 km. I controlli sono stati compiuti in tutti i municipi cittadini.