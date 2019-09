Alberto Monaco al santuario Madonna della Costa

Il Principe Alberto II di Monaco ha visitato il santuario della Madonna della Costa, di Sanremo, dove è custodito l'Altare dei Grimaldi, opera che ha consentito alla città dei Fiori di aderire all'Associazione siti storici Grimaldi per valorizzare i luoghi storici della famiglia monegasca a livello turistico e culturale. Ad accompagnare il Principe, il sindaco Alberto Biancheri e il vescovo Antonio Suetta. L'altare ospita una pala di Bartolomeo Guidobono raffigurante la visita di Maria alla cugina Elisabetta, commissionata da un avo del Principe per la sorella: la badessa del Monastero della Visitazione di Sanremo. Per l'occasione, al Santuario della Madonna della Costa è stato portato anche il ritratto di suor Luisa Maria Teresa Grimaldi, antenata del principe, custodito nel Monastero della Visitazione.