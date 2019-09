L.elettorale, flash mob opposizioni

Un lungo tappeto verde è stato srotolato dal gruppo M5S in Consiglio regionale per protestare contro la proposta di deliberare la richiesta di referendum per abrogare la parte proporzionale della legge elettorale nazionale. "Toti è asservito completamente a Salvini, quindi il suo tappeto rosso è diventato verde", ha dichiarato la capogruppo M5S Alice Salvatore. I gruppi del Pd e di Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria hanno alzato cartelli con scritto "Liguria, no Pontida".

Sono intervenuti i commessi dell'assemblea per riportare l'ordine in aula. "Ci togliamo la giacca perché questo Consiglio è inutile, la Liguria è irrilevante persino nella richiesta di referendum", annuncia subito dopo il capogruppo Giovanni Lunardon (Pd). Il consigliere regionale Giovanni Boitano (ex Liguri con Paita, passato ieri al gruppo misto) non ha partecipato alla protesta.