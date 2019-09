Clima: rettore firma lettera intenti

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Il rettore dell'Università di Genova Paolo Comanducci ha firmato davanti alla sede dell'ateneo una lettera di intenti con gli studenti del corteo del 'Global climate strike' con 10 punti sull'emergenza climatica e ecologica. Il testo era stata approvato all'unanimità dal Senato Accademico e dal cda dell'ateneo. "L'Università è compatta su questo fronte - ha spiegato il rettore - perché riteniamo che voi abbiate ragione e la scienza è con voi". La lettera di intenti è stata siglata su un tavolo allestito in strada, mentre in strada sfilavano migliaia di ragazzi. Prevede fra l'altro l'obiettivo per l'ateneo di diventare "carbon neutral entro il 2030", di minimizzare i consumi elettrici e termici con l'efficientamento energetico, di eliminare, o abbattere sensibilmente, l'utilizzo della plastica "usa e getta" disponendo l'aumento dei punti di distribuzione dell'acqua e potenziando la 'differenziata', di dedicare quante più risorse alla ricerca orientata alla creazione di competenze legate alla sostenibilità.