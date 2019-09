Clima: in 10mila in corteo a Genova

Sono circa in 10mila i manifestanti in strada a Genova nel terzo Global climate strike, secondo il primo dato delle forze dell'ordine. I partecipanti sono talmente tanti che non è stato possibile fare il flash mob, inizialmente previsto al passaggio davanti alla sede del Comune a Palazzo Tursi. La testa del corteo è giunta già alla punto di arrivo previsto per i comizi finali, in piazza Matteotti. "Non ci serve a niente studiare se non avremo un futuro. Questa situazione non l'abbiamo cercata ce la siamo trovata" ha detto col megafono la portavoce genovese di Friday for future. Rivolgendosi poi ai politici ha aggiunto: "A noi non interessano le vostre parole, a noi interessano i fatti e solo su quelli avrete il nostro voto".

"La coscienza civile deve andare verso il meno inquinamento ma bisogna stare attenti a non farsi prendere dalle mode", ha detto il sindaco Marco Bucci, ricordando gli obiettivi del Comune per l'ambiente. In Liguria sono in corso manifestazioni anche a Imperia e a La Spezia.